رئيس جامعة المنصورة: الدكتور محمد غنيم رائد زراعة الكلى صاحب مدرسة علمية

قال الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، إن الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلى في مصر والشرق الأوسط، قامة علمية كبيرة ليس على مستوى مصر فقط بل على مستوى العالم، بحسب شهادات الجامعات العالمية والأمريكية والتي صنفته من أكثر 2% من علماء العالم تأثيرًا في المرجعية العلمية، علاوة على إسهاماته في جامعة المنصورة منذ أن التحق بها، فأنشأ مدرسة علمية تخرج منها أجيال على العلم والالتزام، وأصبحوا الآن أساتذة في تخصصاتهم الدقيقة.

تهنئة الدكتور محمد غنيم

جاء ذلك في بيان صحفي لجامعة المنصورة، عقب تقديم الدكتور محمد غنيم، التهنئة للدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، بصدور قرار جمهورية بتوليه رئاسة الجامعة لمدة 4 سنوات.

خاطر: الدكتور محمد غنيم عالم جليل

وأكد خاطر، على اعتزازه وتقديره لتهنئة الدكتور محمد غنيم فهو عالم جليل، مشيرًا أن العالم الجليل محل تقدير واعتزاز.

يذكر أن الدكتور شريف يوسف حلمي خاطر، تولى رئاسة جامعة المنصورة لمدة 4 أعوام، بقرار رئيس الجمهورية، وهو صاحب خبرة علمية كبيرة، إذ سافر في بعثة إلى جامعة السوربون «باريس1» فرنسا ليعود منها وقد حصل علي رسالتي دكتوراه عام 2004 الأولي «تخصص القانون العام في فرنسا» بدرجة جيد جداً مع مرتبة الشرف، والدكتوراه الثانية تخصص القانون العام «قانون إداري ودستوري» في نفس العام علاوة على توليه العديد من المناصب آخر عميد كلية الحقوق جامعة المنصورة.