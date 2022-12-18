في ذكرى ميلاده.. طلعت زكريا اعتذر عن مسلسل «أم كلثوم» بسبب «شنبه»

تحل اليوم ذكرى عيد ميلاد الفنان الراحل طلعت زكريا، حيث ولد يوم 18 ديسمبر 1960، وهو واحد من أهم نجوم الكوميديا على الساحة الفنية وترك وراءه بصمة كبيرة في عالم الفن.

وكشف طلعت زكريا خلال حلوله ضيفا علي برنامج «مفاتيح» الذي كان يقدمه الراحل مفيد فوزي، إن كل الفنانين سألوا عليه في محنته الصحية، من الزعيم عادل إمام حتى أصغر ممثل، كل نجوم مصر حرصوا علي تواجدهم بجانبي بالمستشفي، وهذا رفع من معنوياته، لاسيما عن تواجد الجمهور تحت المستشفي ليقف جانبي.

اعتذار طلعت زكريا عن مسلسل أم كلثوم

وأضاف طلعت زكريا في لقاء تليفزيوني آخر، أنه اعتذر عن المشاركة في مسلسل «أم كلثوم»، لصابرين، بسبب «شنبه»، لأنه كان مطلوب منه أن يحلقه بسبب تجسيده شخصية مأمون الشناوي.

بداية طلعت زكريا الفنية

طلعت زكريا، من مواليد الإسكندرية، وبدأ حياته بائعا للصحف، ثم عاملا في مطعم، ثم سائقا، واتجه بعد ذلك لدراسة التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية، وتخرج من قسم التمثيل والإخراج عام 1984 وبدأ مشواره الفني خلال مسرحية الشخص عام 1982 وهي مسرحية تم صبغها بطابع مصري شعبي، وهي من إعداد الشاعر أمل دنقل عن مسرحي.