أصالة عن حفلها بالمنصورة: بلد الورد والحلوين وميدان أم كلثوم

أعربت الفنانة أصالة عن سعادتها بنجاح حفلها الغنائي الذي أحيته في مدينة المنصورة بالدقهلية، ورفع شعار كامل العدد.

أصالة: المنصورة بلد الورد والنيل

ونشرت أصالة عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، مجموعة صور من إطلالتها أثناء الحفل، وعلقت عليها قائلة: «أكتر حفلة بفرح رغم المسافة لمّا برحلا الحفلات اللي بالأماكن الحلوه اللي ما بنشوفها كل يوم، وأنا بالمنصورة بلد الحلوين بلد الورد ونيل المنصورة، وميدان أم كلثوم وكل هالحلاوة وكل هالجمال أنا بينهم اليوم».

وأضافت أصالة: «شكرا لمؤسّسة التّعمير والإسكان، وعلى رأسها المهندس أشرف مصطفى، على إتاحة هالفرصة أكون بين الطّيبين، وبتمنّى لّهم كلّ التّوفيق والنّجاح في بناء الوطن الحبيب مصر العظيمة».

أغنية غلبان

وحققت أصالة مؤخرا نجاحا كبيرا بأغنية «غلبان»؛ إذ تخطت ملايين المشاهدات على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» ومختلف المنصات، كما تستعد لطرح باقي ألبومها، خلال الفترة المقبلة.