استقرار حالة الطقس ببورسعيد في رأس السنة.. وتأهب بالمتنزهات لاستقبال الأسر

توقع خبراء الأرصاد حالة الطقس، اليوم السبت، استقرار حالة الطقس يسمح بالخروج ليلة رأس السنة ببورسعيد مع ضرورة الالتزام بارتداء الملابس الثقيلة.

احتمال ضعيف لسقوط الأمطار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن طقس مستقر في بورسعيد، يسمح بالخروج ليلة رأس السنة الميلادية حيث تصل درجة الحرارة إلى 18 درجة مئوية مع احتمال ضعيف لسقوط أمطار خفيفة، ودعت «الأرصاد»، المواطنين إلى ارتداء الملابس الثقيلة لتناسب مع انخفاض درجات الحرارة.

استعدادات الأهالي لرأس السنة

ويستعد أهالي بورسعيد والزائرين للمحافظة للاحتفال برأس السنة الميلادية في الحدائق والمتنزهات، منها ساحة مصر، وحديقة فريال، وديليسبس باي، حيث تزينت المطاعم والكافتريات بزينة رأس السنة الميلادية خاصة بابا نويل وشجرة الكريسماس.

طوارىء بالأحياء

من جانب آخر، أعلنت الأحياء ومدينة بورفؤاد ببوسعيد رفع حالة الطوارىء لاستقبال رأس السنة الميلادية، وصرحت هالة أبو العز، رئيس حى الضواحي، أنه جرى رفع كفاءة النظافة العامة في مختلف الحدائق والمتنزهات وممشى الإسراء لاستقبال الزائرين في ليلة رأس السنة الميلادية.

وقال الدكتور منصور بكري، رئيس حي المناخ، إن الأعمال مستمرة للصيانة والنظافة والتجميل وزراعة الأشجار والنباتات بالمسطحات الخضراء بحي المناخ، منها حديقة المنطقة السابعة بمشاركة فريق العمل بإدارة الحدائق بالحي وجاري استكمال الأعمال تباعا بكافة المسطحات والحدائق بنطاق الحي.