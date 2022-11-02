طقس منطقة القناة: أمطار في بورسعيد واستقرار السويس والإسماعيلية

شهدت منطقة قناة السويس حالة من اضطراب حالة الطقس في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، ظهرت بشدة في محافظة بورسعيد، بسقوط أمطار متوسطة على بعض المناطق، دون تأثر حركة المرور على الطرق السريعة والصحراوية.

وقال بيان رسمي لهيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة إلي المناطق الداخلية جنوب الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء والقاهرة الكبرى.

طقس الإسماعيلية

وشهدت محافظة الإسماعيلية اليوم الأربعاء، استقرار حالة الطقس التي بدأت بعد موجة من عدم استقرار الأحوال الجوية في نهاية الأسبوع الماضي، استمرت 4 أيام متواصلة.

وشهدت طرق الإسماعيلية اليوم الأربعاء سيولة مرورية على طرق «الإسماعيلية القاهرة الصحراوي»، وطريق الإسماعيلية السويس وطريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي وطريق الإسماعيلية بورسعيد الزراعي ومحور 30 يونيو.

طقس السويس

وشهدت محافظة السويس حالة من الاستقرار في حالة الطقس خلال الساعات القليلة الماضية، بعد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على مدار الساعات الماضية، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل.

وسجلت محافظة السويس 26 درجة للعظمى و20 درجة للصغرى فيما سجلت الإسماعيلية 27 درجة للعظمى و19 درجة للصغرى وسجلت محافظة بورسعيد 24 درجة للعظمى و20 درجة للصغرى.