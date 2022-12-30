شحن 52 ألف طن من خام «كلنكر» إلى كوت ديفوار عبر ميناء شرق بورسعيد

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، شحن 52 ألف طن من خام الكلنكر إلى كوت ديفوار، عبر أرصفة ميناء شرق بورسعيد الجديدة.

وأوضح المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فى بيان صادر اليوم، استقبال ميناء شرق بورسعيد التابع لها السفينة «VAN LEOPARA» القادمة من قبرص بحمولة كلية بلغت 34811 طن من خام الكلنكر؛ حيث يتواصل تصدير الخام إلى الأسواق الخارجية خاصة أفريقيا عبر الأرصفة الجديدة للميناء، وتجرى حاليًا عمليات الشحن، والتحميل لنحو 52 ألف طن من خام الكلنكر، وستستكمل السفينة رحلتها فور انتهاء عمليات الشحن إلى كوت ديفوار.

سفينة قادمة من الكويت

وذكر البيان، أن رصيف عباس بميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة «STOLT MAGNESIUM» القادمة من الكويت بحمولة 17139 طنا، لتفريغ 6 آلاف طن من مادة الإيثلين لصالح محطة الصب السائل لشركة نيوهورايزون تانك ترمينال، وتعتبر هذه السفينة الرابعة التى تتراكى على رصيف عباس بعد انتهاء المرحلة الأولى من تطويره ليكون جاهزا لاستقبال السفن العملاقة، وسوف تغادر السفينة الميناء فور انتهاء عمليات التفريغ إلى تركيا.

كما استقبل الميناء السفينة «IPEK S»، وذلك لشحن 5725 طن صودا كاوية إلى تركيا.

واتخذت إدارة الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول السفن، تمهيدا لبدء عمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.