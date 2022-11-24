طقس بورسعيد اليوم.. أجواء باردة واستعدادات مكثفة لمواجهة الأمطار

يشهد طقس بورسعيد اليوم، انخفاض في درجات الحرارة، إذ وصلت إلى 18 درجة فى الصباح، في حين انتشرت السحب التى تنذر باحتمالية سقوط أمطار، وأثر الطقس المائل للبرودة على طلاب المدارس، إذ حرصوا على ارتداء الملابس الخريفية، لتناسب مع انخفاض درجات الحرارة.

طقس بورسعيد بارد

أشارت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان، إلى انخفاض درجات الحرارة على سواحل مصر الشمالية، خاصة بورسعيد، لتصل إلى 22 درجة وقت الظهيرة، وتبلغ سرعة الرياح 29 كم/ ساعة، والرطوبة 35-53%، بينما تصل نسبة الغطاء السحابي إلى 51%، وارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار.

احتمال سقوط الأمطار غدا

حذرت الأرصاد، من تخفيف الملابس في هذه الأجواء، لافتة إلى احتمالية كبيرة لسقوط الأمطار، بخلاف الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة.

تطهير بالوعات الأمطار

في المقابل، واصلت أحياء بورسعيد حملاتها المكبرة، لتطهير وتركيب أغطية بلوعات الأمطار، بدلا من الأغطية التالفة والمفقودة، استعدادا لسقوط الأمطار.

وصرح الدكتور منصور بكرى رئيس حى المناخ، بأنه تم تركيب أغطية لبلوعات الأمطار المفقودة والتالفة، بنطاق حى المناخ، بعد تطهيرها ورفع المخلفات والرمال منها، بمشاركة فريق العمل بإدارة المنشآت والطرق، ضمن استعدادات الحى للموسم الشتوى، ومواجهة الأمطار المتوقعة خلال الفترة المقبلة.