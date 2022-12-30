إصابة 10 أشخاص في حادثين في كفر الشيخ برافد الطريق الساحلي

أصيب 10 أشخاص بإصابات متفرقة في بحادثين في محافظة كفر الشيخ، عبر رافد الطريق الدولى الساحلي، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين، لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى الإسعافات اللازمة.

إخطار بالحادثين

تلقى اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً يفيد بوقوع حادثين الأول تصادم توك توك بسيارة ملاكي أمام مستشفى الزهراء، أدى لإصابة 5 أشخاص، وهرعت سيارات الإسعاف، وجرى نقل المصابين، لمستشفى كفر الشيخ العام، وتبين إصابة كل من «هالة.أ»،37 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ، وعبير «.ا.ا»، 35 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و«محمد.ا.ا»، 35 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و«ياسين.ج.ا» 28 سنة ، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و«ماهر.ا.ح»، بكدمات وجروح متفرقة بالجسم.

ملابسات الحادث

كما انقلبت سيارة ملاكي على رافد الطريق الدولي الساحلي الرافد عند كوبري كلش، أدى لإصابة 5 أشخاص، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين، لمستشفى كفر الشيخ، وأصيب «صابر.س.م»، 40 سنه، باشتباه مابعد الارتجاج وكدمات متفرقة، و«روزانا. ص.س» 8 سنوات، باشتباه ما بعد الارتجاج، و«عزة.ح.م» 35 سنة، بكدمات وسحجات واشتباه مابعد الارتجاج، و«مليكة.ص.س» 5 سنوات، بكدمات وسحاجات، و«مازن.م.ع» 18 سنة، باشتباه مابعد الارتجاج.