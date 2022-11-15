ننشر أسماء المصابين الـ13 في حادث الطريق الدولي الساحلي بكفر الشيخ

وقع منذ قليل حادث سير على الطريق الدولي الساحلي، بالقرب من مدينة البرلس، بمحافظة كفر الشيخ، جراء تصادم سيارة ربع نقل مع أتوبيس، ما أسفر عن إصابة 13 شخصًا جرى نقلهم عبر سيارات الإسعاف لمستشفى بلطيم النموذجي.

أسماء المصابين بالحادث

وتبين من خلال سجلات مستشفي بلطيم النموذجي أن المصابين جراء وقوع الحادث هم: هشام علي، 49 عامًا، مصابًا بجروح سطحي بالأنف وكسر بالكتف الأيسر، ويقيم بمحافظة الإسكندرية، وحسن أحمد، 38 عامًا، مصابًا بكدمات متفرقة بالجسم، وأميرة فوزي، مصابة بجرح قطعي بالأذن وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد صلاح، 33 عامًا، مصابًا بجروح بالظهر، واشتباه إصابة بالعمود الفقري، وأماني أحمد، 50 عامًا، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، إسراء حسن، 24 عامًا، مصابة اشتباه كسر بالذراع الأيمن.

كما أصيب أيضًا ريهام صلاح، 41 عامًا، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ونيفين إسماعيل، 24 عامًا، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومنيبه محمود، 32 عامًا، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وإبراهيم أحمد، 25 عامًا، مصابًا بجروح سطحي بالحاجب الأيسر، ومصطفى سليمان، 25 عامًا، مصابًا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، والسيد سمير، 36 عامًا، مصابًا بإصابات متفرقة بالجسم، وكريم الشربيني، 49 عامًا، مصابا باشتباه كسر باليد اليمنى، وجار عمل الإسعافات الطبية اللازمة لهم داخل مستشفى بلطيم النموذجي.

العرض على جهات التحقيق

وجرى تحرير محضر بالواقعة، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في ملابسات الحادث.