محمد الباز: نودع 2022 بانتصاراتها وانكساراتها.. ونتمنى تلوين 2023 بالفرح

هنأ الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، المصريين بالسنة الجديدة، قائلا: «نودع 2022 بكل ما جرى فيها بانتصاراتها وانكساراته، وأيام الفرح، وأيام الأحزان».

وقال «الباز» خلال تقديم برنامج «آخر النهار» المذاع عبر قناة «النهار»: «مفيش سنة سعيدة وسنة تعيسة، الصفات من أفعالنا، الأيام سعيدة وتعيسة بسبب أفعالنا، إنسان تلونت أيامه بالتعاسة والحزن، الزمن بنلونه».

ولفت «الباز» إلى أن الناس عانت كثيرًا في سنة 2022 بسبب ظروف اقتصادية صعبة، وحرب فرضت نفسها على الناس، مواصلا: «بنحلم نلون 2023 بلون فرح وسعادة مفيش قدامنا اختيار ولا رفاهية إلا أن نحقق أحلامنا».