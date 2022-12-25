محمد الباز: الشيخ ياسين التهامي يرى أنه لم يقدم شيئا رغم كل أعماله

قال الكاتب الصحفي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة الدستور، إنه في إحدى المرات هاتف ابن الشيخ ياسين التهامي ويدعي محمود، بعدما قام بكتابة مقال عنه، «كلمته قولتله أنا بعمل كتاب عنه وفيه تفاصيل عائلية مش هعرف أكلمه فيها وارسملي خريطة العيلة، قالي تقعد معاه فين هو مش هيكلمك، الشيخ مبيتكلمش، ولو قعدت معاه مش هيفصح عن حاجة، وهو مش بيحب يتكلم».

الباز: الشيخ ياسين كان بيقول أنا مين علشان تكتب عني كتاب

وأضاف «الباز» خلال استضافته ببرنامج «ملعب الفن» ويقدمه الإعلامي مصطفى عمار، والمذاع على راديو أون سبورت إف إم، أن الشيخ ياسين التهامي يرى بالرغم من كل ما قدمه طيلة مسيرته في الإنشاد الديني أنه لم يقدم شيئا حتى الآن، مشيرا إلى أنه دائما ما يرفض فكرة كتابة كتاب عنه: «دايما كان بيقول أنا مين علشان تكتب عني كتاب».

وأوضح أنه في أعقاب ذلك طلب من أحمد، ابن الشيخ ياسين أن يطلب من والده أن يقوم بكتابة كتاب عنه، إلا أنه وبعد فترة قصيرة هاتفه ابن الشيخ ياسين وقال له «حصل حاجة غريبة، الشيخ قال لما نقعد معاه نبقى نشوف، ودي حاجة محصلتش قبل كده».

وتابع: «الشيخ رفض كلمة الأعظم في اسم كتابه وقال إن الأعظم ده هو الرسول، وأنا لما عملت الكتاب عنه تخليت عن الفكر والمنطق، وكان فكرة الكتاب والعاطفة هي اللي غالبة فيه».