محمد الباز يكشف تفاصيل لقائه الأول بالشيخ ياسين التهامي

قال الكاتب الصحفي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن الكثيرين يحتارون في شكل علاقتي بالشيخ ياسين التهامي، «نديت له بشكل قدري جدا، وقدمت 3 كتب صوفية»، منهم كتاب الرسول في مصر في عام 2020 خلال جائحة كورنا، وفي إحدى حلقات الكتاب تحدثت عن المداحين وغنائهم للرسول صلى الله عليه وسلم، ووجدت أننى أكتب عن الشيخ ياسين التهامي، وليس عن المداحين بشكل عام، واتصل بي بعدها الشيخ ياسين التهامي وسألني إنى اعرفه منين؟ لأني كتبت جملة في مقالة عنه ذكرت فيها ما لا يعرفه أحد عن التهامي.

لقاء لمدة 4 ساعات

وتابع «الباز»، خلال استضافته في برنامج «ملعب الفن»، على راديو «أون سبوت أف ام»، مع الإعلامي مصطفى عمار: «اتفقنا على اللقاء 3 مرات، وفي المرة التالتة كانت حفلة في السيد البدوي في طنطا، ولبيت النداء وكان في معرض فن تشكيلي بيرصد مدح الشيخ ياسين التهامي، في الأعمال الفنية، وطلبوا مني أكلم الشيخ، لأن كان في احتمال إنه لا يذهب للاحتفالية، وكلمته قالي لو أنت هتحضر أنا جاي، واتقابلنا هناك بالأحضان، وكأننا نعرف بعض من سنين، واتكلمنا لأكتر من 4 ساعات».

الشيخ ياسين التهامي

وأشار الدكتور محمد الباز، إلى أنه خلال لقائه بالشيخ ياسين التهامي، قال له «في شخصيتين داخل ياسين التهامي، وأنت تناولت في مقالك الإشاره للشخصية التي بداخله، وتؤرقه ولا تجعله ينام».