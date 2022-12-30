عالم فلك لمحمد الباز: 2023 ستشهد انفراجة اقتصادية عالمية وتمكين للمرأة

قال الدكتور سيد الشيمي، عالم الفلك، إن عام 2023 سيشهد اتباع سياسات اقتصادية لمواجهة التضخم، على مستوى العالم، وليس مصر فقط.

وأضاف الشيمي، خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، أن زحل والمشترى في برج الدلو في 21 ديسمبر 2020، وكان من نتائجه على المستوى العالم حروب شاملة، ولخبطة في وسائل التعليم والتواصل، وحروب شاملة تضم أمريكا وأوروبا وروسيا وفرنسا وألمانيا والصين، وقد تكون حربا باردة.

وأردف: «هذا الاقتران بين زحل والمشترى سيؤدي لعنوان رئيسي وهو أن القوة العالمية الجديدة الصين واليابان والهند والكوريتين وإيران وروسيا وألمانيا، لأنه اقتران لم يحدث من القرن الخامس عشر الميلادي».

سيكون هناك تمكين للمرأة في العالم

ولفت إلى أن الروحانيات سترتفع في العالم، وسيكون هناك تمكين للمرأة في العالم، نسمع عن شخصيات نسائية عالمية التأثير، ولك اعتبارًا من 21 ديسمبر 2020.