محمد الباز: الحديث عن فرض 30 ألف جنيه على العرسان أكذوبة وإفك

قال الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن قانون الأحوال الشخصية، سيكون القضية الاساسية في عام 2023.

ولفت الباز، خلال تقديم برنامج «آخر النهار» المذاع عبر قناة «النهار»، إلى أن السوشيال ميديا استقبلت قانون الأحوال الشخصية بالشائعات والأكاذيب والنكت والسخرية دون قراءة ما جاء في القانون.

الباز: قانون الأحوال الشخصية بصورته الحالية ينظم المسألة بشكل احترافي

وأضاف أن مشروع قانون الأحوال الشخصية بصورته الحالية ينظم المسألة بشكل احترافي، ومصادر كثيرة نفت ما تم ترديده من شائعات، وأكدوا أنه لم يحدد بعد أي رسوم على المتزوجين حديثًا لصالح صندوق دعم الأسرة، مواصلا: «ناس قالوا هياخدوا 20 ألف و30 ألف، وكله كلام غير صحيح، لما تتحدد هتبقى نسبة على المقدم أو المؤخر، وليس مبلغًا».

وتابع: «الكلام عن فرض 30 ألف على المتزوجين حديثًا وهم وشائعة وأكذوبة وإفك».

الباز: لا غرامات على من لم يستخرج شهادة صحية

وأشار «الباز» إلى أن مجلس الوزراء نفى آخر شائعات عن القانون، وهو فرض غرامة على من لم يستخرج شهادة صحية، مردفا: «لو مطلوب من شروط الزواج شهادة صحية، ببساطة الزواج لن يتم إلا بها، ولن يكون هناك غرامات».

واختتم: «ناس تبطل تسمع للشائعات، الناس تهدا وبلاش تستعجل على كتب الكتاب، لو تم القانون سيكون إنجاز يسعد ناس كثير جدًا».