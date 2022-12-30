عالم فلك يتنبأ بتعرض الرئيس الأمريكي بايدن لعملية اغتيال في 2023

تنبأ الدكتور سيد الشيمي، عالم الفلك، بتعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن، لعملية اغتيال في 2023.

وقال الشيمي، خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج «آخر النهار» المذاع عبر فضائية «النهار»، إن أي رئيس أمريكي تبدأ ولايته في سنة 2020، قبل شهر من اقتران زحل والمشترى، يتعرض لعملية اغتيال.

ولفت إلى أن إبراهام لينكون الرئيس الأمريكي رقم 16، كانت بداية ولايته 1861، الاقتران حصل 21 أكتوبر 1861، اغتيل في 15 أبريل 1865، وجون كيندي الرئيس رقم 35، بدأت الولاية في يناير 1961، الاقتران حصل في فبراير 1961، اغتيل في نوفمبر 1963.

وأردف: «رونالد ريجان الرئيس رقم 40، الاقتران حصل في فبراير سنة 1980، وتكرر 14 مارس سنة 1981، قبل 26 يوما من محاولة اغتياله».