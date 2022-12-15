3 رصاصات بالرأس.. حكاية مقتل شاب في وضح النهار بقنا بسبب خلافات مالية

كان يقود سيارته بشكل طبيعي على أحد الطرق في مركز دشنا بقنا، فجأة وقف أمامه شاب يمسك بسلاح ناري «طبنجة» في يده، وأطلق منه رصاصة في الهواء، كرسالة تحذير لسائق السيارة الملاكي بضرورة التوقف والنزول منها.

لم يكن المتهم لص أو قاطع طريق، بل كان يعرف الشاب جيدًا؛ إذ كانا شريكين في تجارة، وتفرقًا بسبب الخلافات المالية.

رصاصات الموت

دقائق قلية من التلاسن والتشاجر جمعت الشابين، وسرعان ما أطلق المتهم 3 رصاصات قاتلة على صديقه، فلفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة في الحال، وتمكن من سرقة حافظة نقوده، وترك سيارته، بجانب جثمانه الملقى على قارعة الطريق، وفر هاربًا.

وبعد بلاغ من المارة للمباحث، تمكن فريق أمني من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، نظرا لوجود معاملات مالية بينهما.

خطة الجريمة

وقال المتهم أمام النيابة العامة، إنه كان يطلب من المجني عليه سداد الديون مرات كثيرة، لكن الأخير كان يماطل، وبعدها رفض سداد المبلغ أو الاعتراف بها، لذلك قرر الانتقام منه فأعد سلاحه النارية وتربص به.

وأوضح أنه في أثناء سيره على أحد الطرق استوقفه وطلب منه سداد الديون فرفض فقتله رميًا بالرصاص.

وأرشد المتهم عن السلاح المستخدم في الجريمة، وتبين أنه غير مرخص، وعقب انتهاء التحقيقات قررت النيابة حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد.

محامي بشرح عقوبة القتل العمد

من جهته، قال عبدالله محمد عبدالله، المحامي بالنقض، إن قانون العقوبات ينص على أنه «يحكم على فاعل جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى».

وأضاف في حديثه لـ«الوطن»، أن القواعد العامة تقضي في تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها، ارتباطا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، موضحا أنه المشرع قد خرج على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلا هذا الاقتران ظرفاً مشددا لعقوبة القتل العمد.

وأشار «عبدالله» إلى أنه علة التشديد ترجع هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل، وهي بذاتها بالغة الخطورة، لكنه في الوقت ذاته، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.