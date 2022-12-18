الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية وارتفاع الحرارة خلال النهار

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ استقرار الأحوال الجوية مستمر، حيث ترتفع قيم الحرارة بشكل طفيف خلال فترة النهار، خاصة الظهيرة، وتكون درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية لها بنحو درجة إلى 2 درجة بسبب تأثرنا بوجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا سيعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس وإحساسنا بالطقس الدافئ خلال فترة الظهيرة تحديدا على أغلب المناطق الشمالية، السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى.

الأجواء مائلة للحرارة على شمال الصعيد

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني ولمياء حمدين، أنّ الأجواء مائلة للحرارة على شمال الصعيد، حارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء مع سطوع أشعة الشمس.

أجواء باردة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، مع غياب أشعة الشمس نبدأ نشعر بالانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، أجواء باردة على أغلب أنحاء الجمهورية، كما تكونت اليوم شبورة مائية كثيفة على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية ومحافظات شمال الصعيد وأدت إلى انخفاض ملحوظ في الرؤية الأفقية.