«زير على ظهر حمار».. زاهي حواس يروي تفاصيل اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون

قال الدكتور زاهي حواس، العالم الأثري، إن كل ما كتبه عن الملك توت عنخ آمون موثق، «حكاية الطفل حسين اللي اكتشف المقبرة، جميع الأجانب يقولون إن هذا لم يحدث، وأنا في سنة 1973 كنت صاحب الشيخ علي عبد الرسول وكان آخر عائلة عبد الرسول الذين اكتشفوا خبيئة المومياوات، وكانوا يعرفون الوادي مثل أيديهم».

الطفل مكتشف مقبرة توت عنخ آمون

وأضاف زاهي حواس خلال لقاء ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي: «الشيخ دا قال لي إني واعر وبالصعيدي يعني ناصح وقالي هتبقى مهم، والشيخ علي أخدني من إيدي وقالي هقولك سر وخدني مقبرة سيتي الأول، أب رمسيس الثاني، قال لي هناك سرداب آخره مقبرة سيتي الأول، وقلت له يا شيخ علي عايزك تحكيلي هل حكاية حسين صح، وأجاب بالتأكيد».

وتابع أن الشيخ علي كان فى نفس سن الطفل حسين، وكان حسين يأتي بالماء كل مرة في زير على ظهر الحمار، موضحا: «وهو بيحفر من أجل وضع القاعدة الخاصة بالزير في الأرض وطلع المدخل وطلع يجري على اللورد كارتر قاله، وأحب تكريمه وكان هناك عقد فى المقبرة وطلب أخذ صورة لحسين».

العالم كله يحتفل بمئوية توت عنخ آمون

وواصل: «بقالي سنة أو اتنين بتحايل على كل قناة يحتفلوا بيوم مئوية توت عنخ آمون»، موجها حديثه مع الإعلامية منى الشاذلي: «أنتي الوحيدة فى مصر اللي عملتي المئوية دي».

ولفت إلى أن العالم كله احتفل بمئوية توت عنخ آمون، موضحا أنه كان فى استوكهولم ونظموا احتفالا ضخما جدا بتوت عنخ آمون فى الجامعة والمتحف.

وأفاد بأنه تم الاحتفال لمدة أربعة أيام بتوت عنخ آمون، سواء الإذاعة أو التليفزيون أو الصحف، لأنه يعتبر أهم كشف حدث فى تاريخ البشرية أو في القرن العشرين، «وفي القرن الـ21 حدث الكشف الخاص بالمدينة الذهبية واختير كأهم كشف في العالم بعد الكشف عن مقبرة توت عنخ آمون».