زاهي حواس لـ نشأت الديهي: «عرض أزياء DIOR عمل دعاية لمصر ببلايين الدولارات»

علّق الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار، على تنظيم أول عرض أزياء عالمي «DIOR» تحت سفح الأهرامات، قائلا: «مؤتمر المناخ العالمي COP27 أثبت للعالم أن مصر آمنة على أعلى مستوى، ولهذا قام أحد كبار مصممي الأزياء العالميين بتنظيم حفل تحت سفح الأهرام، والدعاية اللي حصلت النهاردة لمصر لو كنا دفعنا بلايين الدولارات لم تكن لتحدث بمثل هذه الصورة، الخير هيزيد بعد هذه الفعاليات خلال السنوات المقبلة».

إنارة الأهرامات بخبرة فرنسية

وأضاف «حواس»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج بالورقة والقلم، المذاع على فضائية ten، مساء السبت، أن هناك عددًا كبيرًا من الطائرات الخاصة جاءت إلى مصر للمشاركة في حفل الأزياء الذي نظم اليوم الساعة السادسة مساءً، مشيرًا إلى أن الأهرامات اليوم تمت إنارتها بخبرة فرنسية على أعلى مستوى، معقبًا: «منظر الأهرامات بالإضاءة الفرنسية اليوم لم أشاهده في حياتي».

25 دقيقة مدة الحفل

وتابع عالم الآثار، أن عرض الأزياء استمر 25 دقيقة، إذ حضر الحفل مئات من المهتمين بالأزياء حول العالم، وبعد ذلك تم إعداد حفل موسيقي على أعلى مستوى.