السياحة تنتج فيلم كرتون عن «توت عنخ أمون» بمشاركة 15 طفلا.. مترجم لـ 6 لغات

قالت الدكتورة حسناء أبو عميش عضو التنمية الثقافية بوزارة السياحة والآثار، إن إدارة التنمية الثقافية بوزارة الآثار تقوم بالعديد من الأنشطة والجولات التي ترتبط بالمجتمع، إذ تتضمن الجولات مختلف الأماكن كالمدارس والجامعات لنشر الوعي الأثري للمجتمع ككل، لافتة إلى أن الإدارة دائمة البحث عن الأفكار المبتكرة والاقتراحات الجذابة لكيفية التواصل مع مختلف الفئات المختلفة، وهو ما دفع الإدارة لإطلاق فكرة الرسوم المتحركة كونها أكثر جاذبية لفئة الأطفال المستهدفين بهذه الأفكار والمعلومات.

وأضافت أبو عميش في حوار على فضائية النيل للأخبار، أن إدارة التنمية الثقافية بوزارة الآثار حرصت على مشاركة الأطفال بإنتاج الفيلم الكرتوني خاصة وأن صناعة فيلم الرسوم المتحركة تم باستخدام تقنيات بسيطة cut out، التي تعتمد على الشغل اليدوي، لافتة إلى أن الفيلم تم ترجمته لـ 6 لغات إضافة إلى لغة الإشارة باعتبارها اللغة رقم 7.

صناعة الأطفال لفيلم كرتون لتنمية قدراتهم على التعبير

وأوضحت عضو التنمية الثقافية بوزارة الآثار أن مشاركة الأطفال دعمت فكرة بذل الجهد للحصول على النتائج، واصفة التجربة بأنها مفيدة كونها تجعل الأطفال يقومون بإنتاج فيلم للرسوم المتحركة، إذ شارك كل طفل بصورتين من رسمه، وهو ما عمل على تنمية التعبير لديهم، خاصة بعد تأثر الأطفال بصعوبة التعبير نتيجة التعرض بصورة مستمرة للأجهزة الإليكترونية والألعاب والتليفزيون.