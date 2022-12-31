من هو الطفل عمر عبقري الرياضيات؟ فاز على منافسين في 32 دولة

إشادات كبيرة نالها الطفل المعجزة «عمر ذكي علي والي» وأطلقوا عليه عبقري الرياضيات رغم حداثة سنه، ويتساءل الكثيرون، من هو الطفل عمر عبقري الرياضيات؟ والذي نال ترحيبًا وشكرًا كبيرًا من قيادات محافظة الدقهلية وجامعة المنصورة، بعد فوزه الكبير الذي حققه في بالمركز الأول علي مستوى العالم في مسابقة الحساب الذهني الدولية 2022 م التابعة لمنظمة اليونيسكو، والتي أقيمت في تايوان منذ أسبوع متفوقًا على كل من داخل المسابقة.

من هو الطفل عمر عبقري الرياضيات

ولمن يسأل من هو الطفل عمر عبقري الرياضيات، فهو «عمر ذكي على والي» عمره 7 سنوات يدرس في الصف الثاني الابتدائي ومقيم في قرية منية سندوب التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقلهية، وتمكن من الفوز بالمركز الأول على مستوى العالم في مسابقة الحساب الذهني الدولية 2022 م التابعة لمنظمة اليونيسكو في تايوان والتي شارك فيها 325 متسابق من 32 دولة على مستوى العالم وحصل المركز الأول بها.

عبقري الرياضيات يقرأ 36 رقمًا حسابيًا

وقال الطفل عمر لـ«الوطن» إنه يدرس عمر في مدرسة المحمدية بمدينة المنصورة، وظهرت موهبة عبقري الرياضيات وهو عمره 4 سنوات، ساعدته والدته وهو صغير حتى أنه استطاع أن يقرأ 36 رقمًا حسابيًا، ودخل مسابقة في الحساب الذهني بين مصر ولبان وحصل على المركز أول، وبعدها دخل مسابقة دولية وحصد المركز الثاني عام 2021 بين عدد كبير من الدول، كما حصل على بطولة الحساب الذهني للدول العربية وفاز بالمركز الأول بها.

والدة عبقري الرياضيات تكتشف موهبته

وأكد أن والدته هي من اكتشفت الموهبة لديه، ولكنه طور من نفسه، واستخدام العداد الياباني في الحساب، حتى أنه الآن يمكنه أن يحل عمليات حسابية كبيرة عن طريق التخيل، ويتمني أن يصبح مهندس اتصالات عندما يكبر مثل والده.

تكريم رئيس جامعة المنصورة للطفل عمر عبقري الرياضيات

وكرم الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة الطفل عمر عبقري الرياضيات، ومنحه الطفل درع الجامعة بالإضافة الى شهادة تقدير، وقدم رئيس الجامعة منحة مجانية للالتحاق بدورة تصميم الروبوتات الذكية بكلية الهندسة خلال الفترة من 28 يناير حتى 9 فبراير 2023، كما قدم منحة اشتراك مجاني للطفل فى خدمات القرية الأولمبية لممارسة أي هواية يرغب فيها.