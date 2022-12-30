متحدث «التعليم» لـ مصر تستطيع: تكريم الطفل عمر زكي عبقري الرياضيات الأحد المقبل

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سيستقبل الطفل عمر زكي، عبقري الرياضيات، الأحد المقبل بمقر الوزارة.

وأوضح زلطة، أن وزير التعليم يتابع حلقة الطفل عمر مع برنامج «مصر تستطيع»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة dmc، مشيرا إلى أن الوزير سيكرمه يوم الأحد بمكتبه، كما قرر الوزير أن يرعى الطفل عمر في كل ما يقوم بها من مواهب.

واستضاف فايق، الطفل عمر زكي، البالغ من العمر 7 سنوات، والفائز بالمركز الأول على مستوى العالم في الاختبارات الذهنية التابعة لليونسكو.

تحدٍ بين أحمد فايق والطفل العبقري

ودخل الإعلامى أحمد فايق، تحديا على الهواء مع الطفل عمر زكي، عبقري الرياضيات في بعض المسائل الرياضية، وفاز على فايق على الرغم من استخدام أحمد فايق آلة حاسبة.