رئيس «المنصورة» لـ«مصر تستطيع»: قبول «عبقري الرياضيات» في جامعة الطفل دون النظر لعمره

أعلن الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، استثناء الطفل عمر زكي، الحاصل على المركز الأول في المسابقة الدولية للحساب الذهني التابعة لليونسكو، من شرط السن وقبوله في جامعة الطفل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مصر تستطيع» الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة dmc، «عندما علمت بوجود ابن من أبناء الدقهلية بهذا النبوغ والتميز على مستوى العالم، وعلى متسوى 32 دولة وعلى مستوى 325 طفلا من نفس السن، وكانت المسابقة في تايوان، وأن حصول الطفل بالمركز الأول على متسوى العالم ورفع علم مصر، فكان لابد أن تتدخل جامعة المنصورة في هذا التوقيت لتشجيعه على ذلك».

وتابع: «عندما قابلت عمر فهو طفل ذو سمات شخصية مختلفة للغاية، ونستطيع أن ننمي قدرات عمر وتطويرها، يجب أن يدخل عمر إحدى المدارس المتفوقة علميا لتنبيه سيكون ذلك أفضل، ووعدته عندما يستمر في التفوق سيدخل كلية الهندسة بجامعة المنصورة وستكون له منحة علمية تقدم للمتفوقين على مستوى الجمهورية».