مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين في انقلاب سيارة ببورسعيد

لقي إثنين مصرعهما وأصيب إثنين آخرين في انقلاب سيارة ملاكي في الساعة الأولى من صباح اليوم بطريق المطرية بورسعيد بسبب السرعة الزائدة.

نقل المصابين إلى المستشفى

وتلقى اللواء مدحت عبدالرحيم مدير أمن بورسعيد إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد يفيد بوصول عن طريق سيارة الإسعاف إلى مستشفى النصر عبده عبده أحمد اللبش 40 سنة من بورسعيد جثة هامدة كما تم نقل مصابان إلى مستشفى الزهور في حالة خطرة وهما محمود إبراهيم عبد السلام 43 سنة مصاب بكدمات متفرقة بالجسم وكسر بالظهر واشتباه ما بعد الارتجاج.

ووصل رمضان حسن أحمد أبوطالب 46 سنة إلى المستشفى في حالة خطرة وتوفي أثناء إسعافه ونقلت سيارة الإسعاف مصاب ثالث إلى مستشفى المطرية العام.

السيارة انقلبت على الطريق

وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد أن سيارة سوداء رقم ص د ب 1584 انقلبت بطريق بورسعيد المطربة بنطاق محافظة الدقهلية بسبب السرعة الزائدة ونتج عنها وفاة 2 وإصابة 2 آخرين وأنه بقرار من اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد يتم نقل الحالات الخطرة إلى مستشفيات بورسعيد وبالفعل تم نقل إثنين منهم إلى مستشفى الزهور لتلقي العلاج لكن أحدهما توفي أثناء إسعافه.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتستكمل النيابة العامة التحقيقات.

وانتقل رجال إدارة مرور بورسعيد إلى مكان الحادث ويجري إجراءات رفع السيارة عن نهر الطريق لتحقيق السيولة المرورية والتحفظ عليه بإدارة مرور المطرية تحت تصرف النيابة العامة