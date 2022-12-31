مصرع 10 أشخاص جراء انقلاب شاحنة شرق الكونغو الديمقراطية

لقى ما لا يقل عن 10 أشخاص مصرعهم جراء انقلاب شاحنة محملة بالركاب والبضائع في «قرية كيتونجو» بمقاطعة كيفو الجنوبية شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، أمس الجمعة، وفقا لما ذكرته قناة «سي جي تي إن» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وأشار وزير الداخلية في «جنوب كيفو» تيوفيل كيلوي ميج، لوكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، إلى إصابة عددا غير محدد من الأشخاص، موضحا أن الشاحنة كانت محملة بحمولة زائدة مما تسبب في وقوع الحادث إلى جانب سوء حالة الطريق.