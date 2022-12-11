الأمم المتحدة تدين هجمات حركة «23 مارس» في الكونغو الديمقراطية

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الهجمات التي شنتها حركة «23 مارس» في الكونغو الديمقراطية يومي 29 و30 نوفمبر الماضي، وتسببت في مقتل 131 مدنيا على الأقل، منهم 17 سيدة و12 طفلا، وإصابة ثمانية آخرين.

أحداث عنف في البلاد

وذكر بيان منسوب للمتحدث باسم الأمم المتحدة، بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أن التحقيقات الأولية التي أجراها مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو)، «أظهرت أن هذه الهجمات هي الأحدث في سلسلة من أعمال العنف التي يتعرض لها المدنيون على يد الجماعات المسلحة في شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية».

طلب وقف الأعمال العدائية

ووفقاً للبيان، حث «جوتيريش» حركة «إم 23» وغيرها من الجماعات المسلحة على وقف الأعمال العدائية على الفور، ونزع السلاح بدون شروط، ودعا جميع الأطراف إلى تسهيل الوصول الإنساني إلى السكان المتضررين وضمان حماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني.

دعم الحكومة الكونغولية

وأعاد الأمين العام للأمم المتحدة، التأكيد على أن الأمم المتحدة، عبر الممثلة الخاصة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ستواصل دعم الحكومة الكونغولية وشعبها في جهود تحقيق السلام والاستقرار في شرقي البلاد.