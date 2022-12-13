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فيضانات تقتل عشرات الأشخاص في الكونغو الديمقراطية (فيديو)

كتب:

أسماء العيسوي
05:08 م | الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
فيضانات في الكونغو الديمقراطية

فيضانات في الكونغو الديمقراطية

أعلنت الكونغو الديمقراطية، اليوم، أن فيضانات اجتاحت العاصمة كينشاسا، وأسفرت عن مصرع ما لا يقل عن 50 شخصا، وفقا لشبكة «سكاي نيوز عربية». 

هطول الأمطار الغزيرة تسببت في حدوث فيضانات 

وقال سيلفانو كاسونجو، قائد شرطة كينشاسا، إن ما لا يقل عن 50 شخصا لقوا مصرعهم في العاصمة الكونغولية، جراء فيضانات نجمت عن هطول الأمطار الغزيرة، التي تسببت في وقوع انهيارات أرضية. 

وأظهرت مقاطع فيديو، نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، شوارع كينشاسا أغرمتها المياه، بينما وثقت مقاطع أخرى انهيارات أرضية نتجت عن الفيضانات. 

كينشاسا أكثر عرضة لوقوع الكوارث الطبيعية 

وتعد «كينشاسا» واحدة من أكبر المدن الرئيسية في القارة الإفريقية، ويعيش فيها نحو 15 مليون نسمة، وتعتبر المدينة أكثر عرضة لحدوث الكوارث الطبيعية، حيث إنها شهدت، في الفترة الأخيرة، هطول أمطار غزيرة، والتي أصبحت أكثر تواترا بسبب تغير المناخ. 

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