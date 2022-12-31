العثور على 4 جماجم بشرية في طرد بـ«مطار كويريتارو الدولي» بالمكسيك

عثرت السلطات الأمنية في المكسيك على 4 جماجم بشرية في طرد بـ«المطار الدولي» بمدينة كويريتارو المكسيكية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وقال «الحرس الوطني» المكسيكي، إن أثناء فحص طرود لشركات البريد السريع باستخدام معدات الأشعة السينية، عثرت السلطات على 4 جماجم بشرية في «مطار كويريتارو» االدولي.

وكانت الجماجم ملفوفة في بلاستيك شفاف ورقائق الألمنيوم، فيما كان الطرد مرسلا لشخص في ولاية «ساوث كارولينا» الأمريكية.