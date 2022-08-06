مقتل 13 مسلحا بينهم 3 نساء بسبب هجوم على الشرطة وسط المكسيك

لقى 13 مسلحا بينهم 3 نساء، مصرعهم جراء هجوم جماعة على فريق عمليات لشرطة ولاية سان لويس بوتوسي وسط المكسيك، وأشارت الشرطة المكسيكية، القبض على شخصين آخرين من المشاركين في الهجوم، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت السلطات المكسيكية، إن شرطة الولاية قتلت 13 من أعضاء العصابة المزعومين في تبادل لإطلاق النار، في نفس اليوم، الذي ألقت فيه القبض على 4 أشخاص دفنوا ضابطا وأحد أقاربه، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «أسوشيتد برس» الأمريكية.

وذكرت وسائل إعلام، أن قوات الأمن كانت تبحث عن قائد حرس مدني رفيع المستوى كان قد اختُطف في 3 أغسطس الجاري في «تاماسوبو» مع زوجته.

مصادرة 27 بندقية و6 سيارات

وبدأت السلطات المكسيكية، بعملية أمنية في منطقة فاكيروس بمقاطعة «رايون» بولاية «سان لويس بوتوسي»، على إثر توقيف امرأتين اعترفتا بمشاركتهما في أعمال دفن الجثامين سرا، فيما تعرض فريق تابع للشرطة، أثناء التحريات، لهجوم المسلحين.

من جانبه، قال مكتب المدعي العام في «سان لويس بوتوسي»، إن عملية، أمس الأول الخميس، جاءت نتيجة معلومات استخبارية جمعت بعد إلقاء الشرطة القبض على 4 أشخاص أثناء دفنهم لأحد أفراد شرطة الولاية وأحد أقاربه.

العثور على الجثث بالقرب من سيارة محترقة

وفي سياق متصل، عثرت السلطات المكسيكية، أمس الجمعة، على جثث 6 أشخاص مصابة بطلقات نارية في ولاية جيريرو الواقعة جنوب غربي المكسيك، فيما أوضح قال مكتب المدعي العام في الولاية، أنه تم العثور على الجثث بالقرب من سيارة محترقة في بلدية كويتشولتينانجو.

وفي يوليو الماضي، قال الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، إنه مقتنع تمامًا بأن لا يمكن مواجهة العنف بالعنف، مضيفة أن الإجراءات القسرية ليست كافية.

وصادرت الشرطة، خلال العملية 27 بندقية و6 سيارات تابعة لأفراد العصابة، بينها واحدة تحمل لوحة أرقام أمريكية.