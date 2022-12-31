8 معلومات عن زاهي حواس.. التحق بالجامعة في سن 15 عاما

حل عالم الآثار الكبير الدكتور زاهي حواس، ضيفًا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم» المذاع عبر فضائية «cbc» في لقاء بمناسبة رأس السنة، وتحدث عن بعض ذكريات طفولته وذكرياته عن مقبرة توت عنخ آمون.

أبرز ما ذكره زاهي حواس نرصده لكم كما يلي:

1- التحق بالجامعة في سن 15 عامًا.

2- كان طالب «خايب» أثناء دراسته الجامعية.

3- كان يرسب سنويًا في بعض المواد وينتقل للسنة الأخرى وهو راسب في بعض المواد.

4- لم يكن يحب الآثار مطلقًا أثناء دراسته الجامعية وظل لفترة بعد تخرجه لا يحب الأثار.

5- عمل مفتشا للآثار المصرية ومرافق لأحد البعثات الأجنبية.

6- بعد حرب أكتوبر انتقلت البعثة للعمل في الأقصر ورافقهم كمفتش مصري للبعثة الاجنبية.

7- كانت اللحظة الفارقة في حياته حينما صعد أعلى الجبل في وادي الملوك ووقتها شعر بعظمة ما تركه القدماء المصريين وحلم وقتها أن يكون مثل هوارد كارتر مكتشف مقبرة توت عنخ آمون وهو يقف فوق مقبرة توت عنخ آمون ومن وقتها بدات قصة عشقه للآثار المصرية.

8- كتب 60 كتاب عن الآثار بالانجليزية وبعض اللغات الأخرى عن الآثار المصرية منهم 16 كتاب عن توت عنخ آمون وحده.