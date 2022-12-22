«الآثار»: المتحف المصري الكبير سيبهر العالم.. وعرض كنوز توت عنخ آمون بمكان واحد

قال الدكتور عيسى زيدان، مدير عام الترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، إنّ اختيار «ناشيونال جيوجرافيك»، للمتحف المصري الكبير كأفضل جهة سياحية على مستوى العالم، لم يأت من فراغ، بل بناء على العديد من المجهود لمبذولة ليكون لدينا واحدا من أفضل المتاحف العالمية للحضارة المصرية القديمة، مؤكدا أنّ مصر ستبهر العالم أجمع بالمتحف الكبير.

المتحف المصري الكبير هدية مصر للعالم

وأضاف زيدان، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وأمل صالح ببرنامج هذا الصباح على فضائية إكسترا نيوز، أنّ مصر ستقدّم أفضل هدية للعالم أجمع وهو المتحف المصري الكبير، الذي يقع على مساحة 117 فدانا، أي ما يقارب من 490 ألف متر مربع، إضافة إلى موقعه قرب منطقة الأهرامات بمسافة 2 كيلو.

مقتنيات توت عنخ أمون بأكبر قاعتي عرض على مستوى العالم

وأوضح مدير عام الترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، أنّ العالم محق في وصفه بأنّ المتحف المصري الكبير هو هرم مصر الرابع، كونه يضم أكبر كنوز الحضارة المصرية القديمة ومن أبرزها كنوز الفرعون الذهبي الملك الشاب توت عنخ أمون، مشيرًا إلى نقل كنوز الملك توت عنخ أمون كاملة بنسبة 99%، ووضعه بقاعتين من أفضل قاعات العرض على مستوى العالم على مساحة 7600 متر، ليتم بذلك عرض كنوز الملك توت عنخ أمون بمكان واحد لأول مرة.