«عميد معهد الكلى» يكشف تفاصيل أول عملية زراعة بالمنظار: «من غير نزيف»

كشف الدكتور محمد صلاح الدين، عميد معهد الكلى، تفاصيل إجراء أول عملية زراعة كلى باستخدام منظار البطن، مؤكدًا أن وزارة الصحة تهدف للارتقاء بمستوى الخدمة الطبية.

تقنية استئصال الكلى عبر المنظار ليست وليدة اليوم

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامج «مانشيت» المذاع عبر فضائية «cbc»، أن تقنية استئصال الكلى عبر المنظار الجراحي ليست وليدة اليوم، ولكنها كانت أكثر تكلفة وتحتاج لتدريبات معينة ولم تكن متاحة.

وأشار إلى أنه يمكن عمل جراحات زراعة الكلى سواء على نفقة الدولة أو بأي شكل آخر باستخدام أحدث التقنيات العالمية، لافتًا إلى أن عملية زراعة الكلى عن طريق المنظار تحقق في النهاية قدر أكثر أمانًا للمتبرع وبدون جرح تقريبًا، لافتًا إلى أن الجراحة الأولى بالمنظار أجريت لمريضة في أواخر العشرينات وتبرع لها شخص قريب منها.

يستطيع المتبرع ممارسة حياته في غضون أيام

ولفت إلى أن شكل جرح التبرع بالكلى، كان سببًا في إحجام البعض عن التبرع بسبب كبر حجم الجرح وظهوره بشكل غير محبب خاصة لدى السيدات، مشيرًا إلى أن المتبرع يخرج بعد العملية بيوم واحد ولا يوجد فيها نزيف أو فتحات سوى مدخل المنظار فقط، وتستغرق العملية 3 ساعات ويستطيع المتبرع ممارسة حياته كاملة في غضون بضعة أيام.

وأكد أن القيادة السياسية، وجهت بتكرار العمليات الجراحية الخاصة بزرع الكلى، لافتًا إلى أن المدينة الطبية التي سيتم إنشاؤها في العاصمة الإدارية ستشهد أكبر مركز لزراعة الأعضاء في الشرق الأوسط ومجهزًا بأحدث التقنيات.