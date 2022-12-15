«الصحة»: معهد الكلى قدم خدمات طبية إلى أكثر من مليون مواطن هذا العام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية، إلى مليون و83 ألف مواطن، من خلال المعهد القومي للكلى والمسالك البولية التابع لهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية، خلال الفترة من شهر يناير وحتى ديسمبر 2022.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أنّ العيادات الخارجية في المعهد قدمت خدماتها إلى نحو 552 ألفًا و222 مواطنًا، فيما تردد على قسم الاستقبال 190 ألف مواطن، بينما تم تقديم الخدمات الطبية بالرعاية المركزة والمتوسطة إلى نحو 538 حالة.

وتابع بأنّ المعهد أجرى 44 عملية جراحية لزراعة الكلى، بنسب نجاح تضاهي النسب العالمية، والتي تتراوح نسبتها بين 75% إلى 80%، مشيرًا إلى إجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة لهؤلاء المرضى قبل إجراء عمليات الزرع، حيث إنّ الحالات توضع تحت الملاحظة الطبية؛ للتأكد من استجاباتهم للخطة العلاجية لحين تحسن حالتهم الصحية، إضافة إلى إجراء 1639 عملية جراحية أخرى.

وأكد «عبدالغفار» أنّ المعهد أجرى نحو 377 ألفًا و41 جلسة غسيل كلى صناعي، كما استقبل قسم المعامل الطبية 159 ألفًا و355 مواطنًا، وقدّم قسم الأشعة 150 ألف خدمة، تنوعت ما بين «المقطعية، والمسح الذري، وقياس كثافة العظم، ورسم القلب، والأشاعات العادية، الإيكو، الموجات فوق الصوتية».

وقال الدكتور محمد فوزي السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إنه تم استحداث عددًا من الأجهزة الطبية للإرتقاء بالخدمة الصحية المقدمة للمواطنين ، مؤكدًا أن المعهد يتبع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للمرضى المترديين على المعهد، وذلك بهدف الحفاظ على مكتساب الدولة في التصدي لجائحة فيروس كورونا.

وأشار الدكتور محمد صلاح الدين زكي، مدير المعهد القومي للكلى والمسالك البولية، إلى أنّ المعهد يحرص على تدريب الأطقم الطبية، إذ تم تدريبهم على مجالاتٍ عدة متخصصة ومنها «سياسات التحول الرقمي، حقوق المرضى، مكافحة العدوى، وأساسيات الجودة»، إضافة إلى مشاركة المعهد في مبادرة رئيس الجمهورية لمنع قوائم الانتظار.