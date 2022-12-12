أستاذ الصحة العامة تحذر من تناول الأدوية منتهية الصلاحية: «تدمر الكلى»

قالت الدكتورة مايسة شوقي استاذ الصحة العامة بجامعة القاهرة، إن تاريخ صلاحية الدواء تكون مدونة على العبوة، إذ أنه تاريخ هام جدًا للمريض يجب النظر إليه قبل تناول الدواء، لافتة إلى أن الدواء يفقد جزء من فعاليته بعد انتهاء فترة الصلاحية المدونة عليه، وتزيد من فقدان الفعالية كلما زادت فترة انتهاء الصلاحية.

بعض العقاقير بعد انتهاء صلاحيتها تصبح قاتلة

وأضافت شوقي في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين أية جمال الدين وأسماء يوسف ببرنامج «8 الصبح»، على فضائية «dmc»، أن بعض العقاقير والأدوية يتغير التركيب الكيمائي الخاص بها بعد انتهاء فترة الصلاحية لتصبح هذه العقاقير والأدوية عديمة الفائدة، لافتة إلى أن الدواء الذي يفقد فعاليته يصبح قاتل في حال أخذه المريض كعلاج لحالة طارئة كونه عديم الفائدة كعقاقير أدوية الذبحة والجلطات وغيرها من الحالات الطارئة، التي تستلزم أن يكون الدواء بكامل فعاليته.

تدهور أداء الكبد والكلى

وحذرت أستاذ الصحة العامة بجامعة القاهرة الأفراد الذين لا يهتمون بالنظر لتاريخ صلاحية الدواء من أن تكرار تناول أدوية وعقاقير منتهية الصلاحية تدهور أداء الكبد والكلى، خاصة الأطفال والمسنين وأصحاب الأمراض المزمنة، إذ أن أصحاب الأمراض المزمنة تناولا الأدوية على فترات طويلة سببت تدهور في حالة الكبد والكلى وتناول أدوية منتهية الصلاحية تزيد من ضعف أداء الكبد والكلى.