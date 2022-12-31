«س وج».. كل ما تريد معرفته عن قانون الأحوال الشخصية الجديد 

تزايدت في الأيام الأخيرة البحث علي محركات البحث عن مشروع قانون الأحوال الشخصية ونرصد لكم في التقرير التالي أبرز الأسئلة التي تدور في اذهان المواطنين.

ما هو مشروع قانون الأحوال الشخصية؟

هو عبارة عن مشروع قانون جديد يتمّ مناقشته وفي انتظار إقراره من البرلمان بعد إعداده، و سيلغيهذا القانون 6 قوانين متعلقة بالأحوال الشخصية، والهدف منه تقصير أمد التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.

ما هو صندوق دعم الأسرة؟

صندوق دعم الأسرة هو عبارة عن وثيقة تأمين لدعم الأسرة مادياً في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، وتلتزم الدولة بتوفير مصادر تمويل الصندوق ودعمه بالكامل.

كم مادة من القانون تمّ الانتهاء منها؟

انتهت اللجنة من صياغة أولية لـ188 مادة، وعقدت اللجنة 20 جلسة نقاشية.

هل تلقت اللجنة مقترحات حول القانون؟

تلقت اللجنة نحو 4733 مقترحًا من المهتمين بشأن الأحوال الشخصية تمّ تصنيف كل مقترح حسب أبواب القانون مثل الزواج والطلاق والنفقة كما تمّ اطلعت اللجنة على أكثر من 20 ألف مقترح.

ما مميزات القانون الجديد؟

القانون سيضع نظامًا جديدًا لمنازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة.

هل هناك توثيق للطلاق؟

توثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج، وعدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به.

هل القانون يحافظ علي الذمة المالية للأزواج؟

الحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كلٍ منهم في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتمع في وقت سابق مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمستشار عبدالرحمن محمد رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، للاطلاع على ملامح مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد ووجه بعدد من الإجراءات الهامة لتنمية الأسرة.