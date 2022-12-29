وزير العدل: قانون الزواج الجديد يقيد «العرفي»

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن قانون الزواج الجديد يقيد الزواج العرفي، كونه لن يتيح أي إمكانية لإثبات أي شيء سوى النسب فقط.

كل طرف يحدد رأيه ويختار

وأضاف عمر مروان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حقائق وأسرار»، عبر فضائية «صدى البلد»، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن التحاليل قبل الزواج مهمة، كي يدخل الطرفان الحياة الجديدة على نور، نفترض أن أحد الطرفين عقيم، في هذه الحالة كل طرف يحدد رأيه، ويختار مصيره.

وتابع وزير العدل، أن إجراء التحاليل قبل الزواج في القانون الحالي إجباري، لكننا سنحوله من الوضع الصوري إلى الحقيقي، مع التشديد على سرية نتائج التحاليل

الدولة تسير في الاتجاه الصحيح

وتابع وزير العدل، أنه لا بد على المواطنين عدم الإنصياع لأي آراء غير صحيحة أو شائعات، الدولة صادقة وتسير في الاتجاه الصحيح، وتعمل لمصلحتكم أنتم فقط.