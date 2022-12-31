«الري»: انتهاء الرفع المساحي للأحوزة العمرانية في 29 ألف مدينة وقرية ونجع

تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، تقريراً مع المهندس أيمن شديد رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة ، يستعرض أهم الأعمال والأنشطة الخاصة بالهيئة.

وصرح «سويلم» أن هيئة المساحة تقوم بدور هام للمساهمة في حركة البناء والتعمير الحالية من مشروعات قومية كبرى وطرق إقليمية ومحاور تنموية ، حيث تقوم الهيئة بأعمال الرفع المساحي اللازمة لهذه المشروعات، هذا إضافة لما تقدمه الهيئة من خدمات للمواطنين ولجهات الدولة المختلفة من خلال حصر الأملاك وتوفير الخرائط الطبوغرافية وغيرها من الخدمات، مشيراً لحرصه على استمرار التنسيق بين الهيئة وكلة الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية بما يحقق خدمة المواطنين وسرعة تنفيذ المشروعات القومية.

وأكّد «سويلم» السعي الدائم لتوظيف كافة الإمكانيات الفنية والإدارية بالهيئة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير المنتجات التي تقدمها الهيئة للجمهور مع دراسة التوسع في تقديم خدمات جديدة للمواطنين تتناسب مع القدرات الضخمة التي تتميز بها الهيئة، وبما يتماشى مع توجهات الدولة المستقبلية والمشروعات القومية الكبرى التي تقوم الدولة بتنفيذها حالياً، مع العمل على توفير أحدث الأجهزة والمعدات التي تٌسهم في تطوير أداء العمل، وتوفير التدريب والتأهيل اللازم لمهندسي وفني الهيئة خاصة في ظل الخصوصية التي تتمتع بها أعمال الهيئة.

مشاركة هيئة المساحة في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

وأشار إلى المشاركة الهامة لهيئة المساحة في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، إذ تُشارك الهيئة في تنفيذ الأعمال المساحية الخاصة بمواقع المبادرة لـ3224 موقع بمختلف محافظات الجمهورية.

كما تتولى الهيئة أعمال الرفع المساحي للعديد من المشروعات الكبرى، مثل مشروع تنمية جنوب الوادي، ومشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الحمام، ومشروع قناة السويس الجديدة، والمدن الجديدة (العاصمة الإدارية - مدينة العلمين الجديدة - مدينة سفنكس)، ومشروع إنشاء محطة إنتاج الكهرباء من الرياح بالزعفرانة، ومحطة الطاقة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة، والعديد من مشروعات النقل مثل شبكة الطرق الجديدة ومشروع القطار الكهربائي السريع بين العاصمة الإدارية ومدينتي السلام والعاشر، ومشروع قطار المونوريل بين مدينة الجيزة ومدينتي زايد و6 أكتوبر.

كما تقوم الهيئة بتنفيذ أعمال الرفع المساحي لمشروع الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والكفور والنجوع بالجمهورية لعدد 29.506 من بينها 223 مدينة و4200 قرية و25083 من الكفور والعزب والنجوع، وذلك على 4 مراحل تنفيذية، إذ تمّ الانتهاء من الثلاث مراحل الأولى وجار الإعداد للبدء في تنفيذ المرحلة الرابعة.

إنتاج الخرائط الطبوغرافية بمقاييسها المختلفة اللازمة لتخطيط المشروعات القومية

وتنتج الهيئة الخرائط الطبوغرافية بمقاييسها المختلفة اللازمة لتخطيط المشروعات القومية واعمال التخطيط العمراني والتعداد السكاني وتوصيل المرافق وتلبية احتياجات أجهزة الدولة والقطاع الخاص من الخرائط، إذ يتمّ إتاحة تلك الخرائط في صورة رقمية وورقية، كما تُشارك الهيئة في ترسيم وتدقيق الحدود الإدارية بين المحافظات.

وفي إطار حصر أملاك الدولة بمختلف الجهات .. فقد قامت وتقوم الهيئة بحصر أملاك بعض الجهات بالدولة مثل مصلحة الري وهيئة الصرف بوزارة الري وهيئة السكة الحديد وأملاك عدد من محافظات الجمهورية وبإنشاء قاعدة بيانات مكانية لأملاك الأوقاف على مستوى الجمهورية ، بالإضافة للمساهمة في تحديد التعديات على المنافع العامة وأملاك الدولة من خلال مشاركتها في أعمال لجنة استرداد وتقنين أراضي الدولة، إذ قامت الهيئة بالمعاينات المطلوبة لما يقرب من 60 ألف طلب وتدقيق احداثيات 53 ألف طلب بقيمة إجمالية 338 مليون جنيه تقريباً.