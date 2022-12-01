وزير الإسكان: هناك مساحات داخل الأحوزة العمرانية لا تزال أرضا فضاء

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنّ هناك من 22% إلى 30% من العمران المُضاف في آخر 15 عامًا خارج الأحوزة العمرانية، كما أنّ هناك مساحات داخل الأحوزة العمرانية ما زالت أرضًا فضاء لم يتم استغلالها.

وأضاف وزير الإسكان، خلال كلمته في حفل افتتاح مدينة المنصورة الجديدة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، «هل العمران الحضري في الدلتا بدأ مشوهًا زي ما إحنا شايفينه أم أصابه الخلل، عشان نقدر نتحرك»، مستعرضًا العمران الحضري بالدلتا في الأربعينيات والخمسينيات وبداية السيتنيات بمدينة شربين وطنطا والمنصورة.

وتابع: «ده عمران يهتم بالمقياس الإنساني والفرد، والمناطق الخضراء والمفتوحة ويعكس ثقافة المجتمع ويؤكد الالتزام بالقواعد والنظم التخطيطة والبنائية.. لما ندرسه في حقيقته هنلاقيه بيحقق كل ما جاءت به مؤشرات تحقيق البند السابع من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في الحق والسكن الملائم».