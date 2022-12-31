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قناة القاهرة الإخبارية: البورصة الأمريكية تسجل أسوأ إغلاق عام منذ 2008

كتب:

محمود البدوي
10:17 ص | السبت 31 ديسمبر 2022
البورصة.. صورة أرشيفية

البورصة.. صورة أرشيفية

ذكرت قناة «القاهرة الإخبارية»، أن البورصة الأمريكية سجلت أسوأ إغلاق عام منذ 2008، بانخفاض 20.4 ٪ في المتوسط​، وتستعد الولايات المتحدة لدخول العام المقبل في ظل ركود متوقع منذ فترة طويلة.

ووفقًا لآخر بيانات السوق لعام 2022، الجمعة، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 8.8٪، وانخفض مؤشر ناسداك للتكنولوجيا الفائقة بنسبة 33.1٪، وانخفض مؤشر السوق S&P 500 بنسبة 19.4٪.

وهبط مؤشر داو جونز 0.48٪ إلى 33.059.75 نقطة، وتراجع مؤشر ناسداك 1.09٪ إلى 10362.14 نقطة، وانخفض مؤشر السوق العريض S&P 500 بنسبة 0.83 إلى 3821.8 نقطة.

في وقت سابق من شهر ديسمبر الجاري، قال «بنك أوف أمريكا» في توقعاته إن الولايات المتحدة من المرجح أن تتجه إلى الركود بحلول الربع الثالث من عام 2023، إذ يتم تقليص الطلب في الاقتصاد بسبب عزم مجلس الاحتياطي الفيدرالي مواصلة رفع أسعار الفائدة حتى يسيطر على التضخم. 

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بقلم محمود البدوي