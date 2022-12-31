سعر كرتونة البيض والفراخ اليوم في البورصة

أسعار الدواجن والبيض بجميع أنواعها، أمر تبحث عنه ملايين الأسر في محافظات مصر، لأنها من المصادر المهمة للبروتين، خاصة البيض الذى يعد غذاء مفضلا فى مختلف الوجبات.

الوطن توفر لمتابعيها أسعار البيض والفراخ فى البورصة الرئيسية للدواجن، وكذلك للمستهلك خاصة وأن أسعار البورصة تنعكس على الأسعار في المحافظات.

سعر كرتونة البيض الأبيض في البورصة 80 جنيها

ووفقاً لإعلان البورصة فقد تراوح سعر كرتونة البيض الأحمر 84 إلى 85 جنيها والبيض الأبيض من 80 إلى 81 جنيهًا أما سعر كرتونة البيض البلدي فتراوح من 83 إلى 84 جنيها.

سعر كرتونة البيض للمستهلك

أما سعر كرتونة البيض البلدي اليوم للمستهلك فسجلت وفقاً للمعلن بالأسواق والأسعار الاسترشادية للغرف التجارية بالسويس والمحافظات 94 جنيهًا، والبيض الأحمر 95 جنيها والبيض الأبيض 91 جنيها.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

وحسب إعلان البورصة فقد تراوح سعر لحم الفراخ البيضاء 42 إلى 43 جنيها للكيلو ولحم الفراخ الساسو 59 إلى 60 جنيها للكيلو ولحم الفراخ البلدي 59 إلى 61 جنيها للكيلو، أما لحم الأمهات الأبيض فجاء 40 إلى 41 جنيها للكيلو.