مستشار وزير التموين لـ«الوطن»: طرح الذهب في البورصة السلعية خلال يناير 2023

توقع الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، انتعاش الصناعة في البلاد تزامناً مع قرب إطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب وطرحه للتداول والاكتتاب، الأمر الذي يتزامن مع حزمة قرارات حكومية هادفة إلى دعم هذه الصناعة، مثل السماح بتصدير المعدن الأصفر وتداوله قريباً ببورصة السلع ضمن 10 سلع استراتيجية أغلبها «غذائية».

وأضاف «فرج» في حواره لـ «الوطن»، أنَّ تعدين الذهب وصياغته صناعة قومية بالأساس، ولا يقتصر الأمر على تجارة المشغولات الذهبية للزينة فقط، وهذا ما ظهر بوضوح من اهتمام الدولة بهذه الصناعة وإنشاء مدينة الذهب.

كما توقع انتعاش أسعار الذهب العالمية خلال الربع الأول من العام الجديد بسبب كبر حجم الطلب المحتمل على المعدن مقارنةً بالإنتاج، وذلك للجوء الدول والبنوك المركزية لها للتحوط من المخاطر وسط ظروف اقتصادية استثنائية.

وإلى نص الحوار..

في البداية.. كيف ترى مستقبل صناعة الذهب في مصر تزامناً مع قرب إطلاق أول صندوق استثمار متخصص؟

أتوقع انتعاشة لصناعة وتعدين الذهب في مصر مع اهتمام الدولة غير المسبوق بهذا المجال، والذي ظهر بوضوح في انشاء مدينة الذهب والسماح بتداوله ببورصة السلع وكذلك السماح بالتصدير، أي فتح السوق وجعله أكثر حرية ما سينعش الصناعة.

وكثيراً ما أُصرح بأنَّ تعدين الذهب وتجارة المشغولات ليست «كمالية»، إنما صناعة قومية بالنسبة لمصر واحتياطي استراتيجي للدولة وللأفراد على حد سواء، وأغنى البلدان أعلاها أرصدة للذهب كاحتياطي يدعم قوة اقتصادها في الأزمات وفي الرخاء.

حدثنا عن مدينة الذهب التي وجه الرئيس بإنشائها؟

إنشاء مدينة الذهب بمعارضها ومدارسها الفنية المتخصصة في مجال هذه الصناعة الاستراتيجية، أراها نظرة واعدة وثاقبة، خاصةً وأنَّ التعليم بها من المخطط له أن يكون على أعلى مستوى لتخريج كوادر متخصصة بما يعطي آفاق واسعة للإرتقاء بالصناعة والوصول بها إلى أعلى المعايير العالمية.

ما رأيك في السماح بتصدير الذهب، خاصةً في هذا التوقيت؟

المراقب للشأن المصري عن كثب، سيدرك التوجه الحالي للدولة نحو الإنفتاح على العالم للوصول إلى آفاق واسعة فالجمهورية الجديدة تنتهج مبادىء اقتصاديات السوق التي أساسها إتاحة حرية التجارة وحركة رؤوس الأموال وزيادة حجم الاستثمارات، وبالتالي القرار يواكب المرحلة الحالية ويدعم اقتصاد السوق.

كما أنَّ قرار إلغاء رسوم تصدير المشغولات الذهبية والإعفاء من الرسوم على التصدير يشجع المصانع على زيادة إنتاجيتها وحصتها في الصادرات للخارج وهو عمود أساسي للاقتصاد المصري.

ما هي توقعاتك للسعر العالمي للذهب في عام 2023، أين ستتجه الأسعار؟

تشير توقعات البنك المركزي السويسري إلى ارتفاع سعر أوقية الذهب خلال 2023 لتتداول عند مستوى 4 آلاف دولار، وبالتالي الأسعار العالمية للمعدن الأصفر من الصعب التنبؤ بها في ظل تخوفات دولية من عدم الاستقرار الاقتصادي الذي طال كبرى الأسواق خاصةً إذا استمرت التوترات الجيوسياسية وواصل التضخم ارتفاعه.

كما أنَّ روسيا والصين ودول الاتحاد الأوروبي وبلدان الخليج وكذلك مصر، جميعها يسعى لرفع الاحتياطي الاستراتيجي للذهب لدعم اقتصاداتها وعملاتها بمصدر قوة ما سيؤدي حتماً لزيادة الطلب عن المعروض العالمي، أي أنَّ التوقعات بارتفاع سعر الأوقية يستند بالأساس إلى عدم تناسب حجم الطلب مع الإنتاج العالمي المحدود، خاصةً أنَّ إنتاج الذهب مكلف وعملياته معقدة وليست منتجة كما يُخيل للبعض، فاستخراج 3 جرامات من الذهب الخالص يحتاج إلى تعدين 1 طن في المقابل.

لماذا شهدت أسعار الذهب في مصر هبوط مفاجىء، وبماذا تفسر هذا التحرك، ومتى تعاود الارتفاع؟

أتوقع استقرار سعر الذهب في مصر وقد يشهد ارتفاع خلال الربع الأول من عام 2023 بضغوط من زيادة الطلب العالمي، وأداء البورصات وكذلك تقلبات سعر الصرف.

فيما أنَّ الهبوط جاء مدفوع باقتراب الطلب على التشبع، فجزء أساسي من تراجع أسعار الذهب محلياً يرجع إلى تحركات العرض والطلب، فعلى سبيل المثال يلجأ قطاع عريض إلى البيع للتسييل لتلبية احتياجات مالية إلى بدلاً من الاحتفاظ بالمال في صورة أرصدة ذهب.

ما هي نسبة الشراء بغرض الاستثمار الادخار من إجمالي الطلب على الذهب محليا؟

أراها بنسبة 50 إلى 50%، فالسيدات في مصر لديها عقلية اقتصادية ترشيدية في الإنفاق والاستهلاك، أي ست ناصحة، وبالتالي تبحث عن مقتنيات ومشغولات ذهبية للادخار والزينة معاً واستهلاكها في الغالب يحقق الهدفين بقطع حُلي منخفضة المصنعية فلا تخسر الكثير عند بيعها، خاصةً شراء الذهب المستعمل والذي يطلق عليه «الكسر».

نأتي للسؤال الأبرز.. ما الجديد بالنسبة للطرح ببورصة السلع؟

من المرتقب بدء التداول على الذهب بالبورصة السلعية و9 سلع استراتيجية أخرى أغلبها «غذائية» من بينها «الفول» و«الأرز» و«القطن» و«العدس»، خلال شهر يناير 2023، كما أنَّ الدواجن وبيض المائدة في قائمة السلع المقترح تداولها قريباً.

وسيتم التداول على تلك السلع الاستراتيجية كأي سلعة ليُحدد سعر لها حسب العرض والطلب.

وماذا عن صناديق الذهب؟

تم التقدم لإصدار أول صندوق استثمار للذهب في مصر للهيئة العامة للرقابة المالية، وفي انتظار الموافقة من تلك الجهة، ليكون بذلك الأول من نوعه، ومن المتوقع الحصول على موافقة الرقابة وإطلاقه قبل نهاية الربع الأول من عام 2023.