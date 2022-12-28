قطاع الأغذية والمشروبات في البورصة ينمو بنسبة 13% خلال ديسمبر 2022

حقق قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ في البورصة المصرية، نموًا بنسبة 13% خلال الشهر الجاري، وفقا لبيانات موقع البورصة المصرية، إذ سجل مؤشر القطاع 784.85 نقطة بجلسة اليوم الأربعاء 28 ديسمبر 2022، مقارنة مع 694.11 نقطة قيمة المؤشر بآخر جلسات شهر نوفمبر الماضي.

نحو 23 شركة في مجالات الصناعات الغذائية

ويضم قطاع بقطاع الأغذية والمشروبات والتبغ في البورصة المصرية، نحو 23 شركة في مجالات الصناعات الغذائية والمشروبات والتبغ.

أرباح الشركات المدرجة ضمن قطاع الأغذية

وحققت معظم الشركات المدرجة ضمن قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ في البورصة المصرية، أرباحًا خلال الربع الثالث من العام الجاري.

المكاسب السوقية للبورصة

وبلغت المكاسب السوقية للبورصة المصرية، نحو 89.12 مليار جنيه حتى اليوم، حيث سجل رأس المال السوقي نحو 959.160 مليار جنيه خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء 28 ديسمبر 2022، مقارنة مع 870.04 مليار جنيه رأس المال السوقي في نوفمبر الماضي، ليرتفع حتى اليوم بنحو 10.4%.

أداء البورصة خلال شهر نوفمبر

وكانت البورصة المصرية، حققت مكاسب قوية خلال شهر نوفمبر الماضي، إذ صعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30، أكثر من 1886 نقطة بنسبة صعود 16.5% خلال نوفمبر الماضي، بعد أغلق المؤشر آخر جلسات نوفمبر عند مستوى 13259.26 نقطة، مقارنة مع 11372.79 نقطة إغلاق آخر جلسات أكتوبر الماضي.