محلل سياسي لـ«القاهرة الإخبارية»: الصين قد تضم تايوان إلى أراضيها عبر عملية عسكرية

أكد الكاتب والمحلل السياسي الأمريكي أحمد محارم، أن العالم أصبح في أزمة حقيقية بعد مرور أكثر من 300 يوم على بداية الأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرًا إلى أن لا أحدا يستطيع أن يدعي متى ستنتهي الحرب وما هي تداعياتها.

مشاكل أوروبا صداع في رأس الولايات المتحدة

وأوضح «محارم»، خلال مداخلة عبر تطبيق «سكايب» مع الإعلامي تامر حنفي، عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الجانب الأمريكي يعاني من أزمات، نظرًا لأن مشاكل أوروبا تمثل صداعا في رأس الولايات المتحدة الأمريكية، متسائلًا عن قدرة أوروبا للتعامل مع التحديات التي تواجها، مثل نقص سلاسل إمدادات الغاز والطاقة، حيث تعاني دول مثل ألمانيا وفرنسا من أزمات بسبب هذا الأمر وكذلك باقي دول الاتحاد الأوروبي.

الصين وروسيا أصبحتا جبهة واحدة

وتحدث «محارم» عن الدور الصيني في الأزمة الروسية الأوكرانية، مستعيرًا المثل القائل «عدو عدوي صديقي»، موضحا أن الصين وروسيا أصبحتا جبهة واحد، لأن الدولتين عضوي دائمين في مجلس الأمن ولديهم حق الفيتو.

وأشار إلى أن هناك توقعات تفيد قيام الصين بعملية عسكرية لضم تايوان إلى أراضيها، لافتًا إلى أن الصين ساعدت موسكو خلال شهور الحرب.