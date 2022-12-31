أستاذ أمراض صدرية لـ«القاهرة الإخبارية»: متحور كورونا الجديد شديد العدوى

أكد الدكتور أنطوان أشقر، أستاذ الأمراض الصدرية بباريس، أن المعلومات الخاصة بالمتحورات الجديدة لفيروس كورونا في الصين شحيحة.

المتحور الجديد قد يكون سريع العدوى

وأوضح «أشقر»، خلال مداخلة عبر تطبيق «سكايب»، مع الإعلامي تامر حنفي، عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن المتحور الذي ينتشر في الصين ممكن أن يكون سريع العدوى أكثر من غيره، لافتًا إلى أن النسخة الأولى من الفيروس كانت يُعدي فيها كل شخص 3 أشخاص غيره، بينما النسخة الحالية يمكن أن يعدي الشخص الواحد 19 شخصا آخرين.

وأشار أستاذ أمراض الصدر إلى أنهم لا يعلمون المكونات الجينية للمتحور الجديد لفيروس كورونا، لمعرفة مدى فاعلية اللقاحات الموجودة حاليًا، مؤكدًا أن نسبة الملقحين في الصين أقل بكثير من الملقحين في أوروبا والولايات المتحدة واليابان واستراليا والتي تتجاوز 80%.

ليست هناك معلومات كافية عما يحدث في الصين

ولفت «أشقر» إلى عدم وجود معلومات كافية عما يحدث في الصين، ما سبّب الخوف لدى السلطات السياسية والصحية في عدد من البلدان، مؤكدًا أن أوروبا والدول الغربية يجب أن تحافظ على مواطنيها.