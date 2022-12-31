«البيئة» تحتفل ببداية 2023 بشجرة كريسماس صديقة للبيئة من المخلفات

نفذت وزارة البيئة من خلال فريق التوعية بالإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية، تصميما مبتكرًا لشجرة كريسماس صديقة للبيئة، في إطار استعدادات واحتفالات المصريين برأس السنة الميلادية الجديدة 2023، من أجل إرساء أفكار إعادة تدوير مخلفات البيئة والاستفادة منها على أكمل وجه.

ورق وكرتون وفويل

وقال بيان صادر عن الوزارة: «شجرة الكريسماس»، قدمها فريق التوعية بوزارة البيئة بمناسبة أعياد رأس السنة الميلادية، من مكونات صديقة للبيئة من المخلفات المنزلية من ورق الجرائد، والكرتون، والفويل، والخشب، وجردل بلاستيك، لتحقيق منظر جمالي في المنزل وتوفير التكلفة المرتفعة لأشجار الكريسماس.

التوعية بمفاهيم اعادة التدوير

يأتي ذلك في إطار حرص فرق التوعية بالوزارة على رفع الوعي البيئي لدى كافة فئات وشرائح المجتمع بأهمية إعادة تدوير المخلفات الورقية والبلاستيكية والكرتونية وتعظيم الاستفادة منها والتوعية بمفهوم إعادة التدوير كأحد الوسائل للحفاظ على البيئة من خلال تنفيذ ورش عمل فنية في مختلف المحافظات لتعليم المشاركين كيفية صنع مثل هذه المنتجات وتعريف المشاركين بقيمة الموارد المتاحة في صناعة البهجة للبيئة المحيطة به.