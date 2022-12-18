برنامج «هذا الصباح» على قناة «إكسترا نيوز» يبرز تقرير «الوطن» عن إعادة التدوير

أبرز برنامج «هذا الصباح»، الذي تقدّمه الإعلامية منة فاروق، على قناة «إكسترا نيوز»، تقريرًا جاء ضمن عدد اليوم الأحد من جريدة «الوطن»، بعنوان «إعادة التدوير ..الكنز بصندوق المخلفات»، الذي يتناول ثروات مصر من مناجم للمواد الخام في مختلف المجالات، إضافة لوجود العديد من الثروات التي تنتظر من يكتشفها.

90 مليون طن مخلفات جاهزة للتحويل لحماية البيئة

وكانت جريدة «الوطن» قد أعدت ملفًا خاصًا يرصد وجود 90 مليون طن مخلفات جاهزة للتحويل لحماية البيئة ودعم الاقتصاد، إذ يوجد بمصر كنز يتضمن 90 مليون طن من المخلفات المتنوعة تنتجها مصر سنوياً، ما بين مخلفات صلبة، عضوية وغير عضوية، من مخلفات المنازل والزراعة والهدم والبناء وغيرها، تنتظر تحقيق الاستفادة المُثلى منها عبر إعادة تدويرها، في ظل تقديرات عن أنَّه يتمّ الاستفادة بنحو 20 مليون طن فقط من هذه المخلفات.