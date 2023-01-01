وصول مرتكب مذبحة الريف الأوروبي لجلسة النطق بالحكم بعد إحالته للمفتي

وصل إلى محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في الكيلو 10 ونص، المتهم بقتل 5 أشخاص في قرية الريف الأوروبي بمنطقة الشيخ زايد، بعد فشله في الاعتداء على إحدى المجني عليهنّ، وذلك وسط حراسة أمنية مشددة للنطق عليه بعد إحالة أوراقه إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد عوض الله وعضوية المستشارين خالد المسلمي وعمرو وحيد محمود، وأمانة سر وجيه أديب.

توقيع أقصى عقوبة على المتهم

وطلب ممثل النيابة العامة، خلال الجلسة الماضية، من هيئة المحكمة أن يتم توقيع أقصى عقوبة على المتهم بارتكاب مذبحة الريف الأوروبي، لبشاعة ما اقترفه من جُرم في حق المجني عليهم، وذلك بناءً على اعترافاته بأنَّه لا يعاني من أي أمراض نفسية أو عقلية يتعالج منها وإنما في كامل قواه العقلية.

اكتشاف المجني عليه نية المتهم تجاه نجلته

كما أضاف المتهم في اعترافاته أمام النيابة العامة، أنَّه تولدت لديه نية إزهاق روح المجني عليهم الخمسة صديقه وابنتيه وحفيديه، بعد اكتشاف المزارع صديقه نيته السيئة تجاه ابنته، فاحتدم الخلاف بينهما فأنهي حياتهم.