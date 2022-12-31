الكشف على 2021 مواطنا في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بالشرقية

اختتمت إدارة القوافل بمديرية الشئون الصحية بالشرقية عام 2022 بتنفيذ القافلة الطبية العلاجية المجانية الأخيرة بقرية طارق بن زياد التابعة لمدينة منشأة أبو عمر بمحافظة الشرقية، وذلك على مدار يومي 29 و30 ديسمبر.

مبادرة حياة كريمة

جاء ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة» لتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية.

13 عيادة في القافلة

وأوضح الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، أن القافلة قدمت خدماتها من خلال 13 عيادة طبية، اشتملت على العديد من التخصصات، ونجحت خلال يومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني على 2021 مواطنا من أهالي القرية، بواقع 323 حالة في تخصص الباطنة، 54 حالة جراحة عامة، 308 العظام، 480 الأطفال، 65 النساء والتوليد، 218 الجلدية والتناسلية و14 تنظيم الأسرة، 194 أنف وأذن، 203 الرمد، 93 القلب والأوعية الدموية، 69 المسالك البولية.

صرف العلاج مجانا

وأضاف وكيل الوزارة، أنه تم صرف العلاج اللازم للمرضى مجانا، وتحويل 20 حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية بالمستشفيات التابعة للمديرية، بالإضافة لإجراء الفحوصات المعملية، والكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط، وتنفيذ جلسات تثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية وكيفية الوقاية منها، وأهمية التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، والخدمات المقدمة بالمبادرات الرئاسية، ووسائل تنظيم الأسرة، وغيرها.

وقدم الدكتور هشام مسعود الشكر لمنسق القوافل الطبية بالمديرية، وجميع القائمين على هذا العمل لصالح المواطنين والمرضي بمحافظة الشرقية.