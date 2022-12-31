محافظ المنوفية يستقبل وزير الصحة لتفقد عددا من المنشآت الصحية

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وتأتي تلك الزيارة في إطار المتابعة الميدانية لانتظام سير العمل بالمنظومة الصحية بعدد من المستشفيات والمنشآت الطبية بالمحافظة لضمان تقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور محمد موسى، نائب المحافظ، واللواء عماد يوسف، السكرتير العام، واللواء عمر إدريس، مستشار المحافظ لشئون الوحدات المحلية، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، والدكتور حازم الفيل، رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، والدكتور خالد عبد الغني، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية.

بحث آليات التعاون المشترك

ورحب محافظ المنوفية بوزير الصحة والوفد المرافق له، وتناول اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل وآليات التعاون الدائم نحو التوسع في دعم خطط التنمية بالقطاع الصحي بالمحافظة، بالإضافة إلى استعراض آخر مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركزي أشمون والشهداء.

من جانبه أعرب وزير الصحة عن سعادته واعتزازه بتواجده بمحافظة المنوفية، مقدماً شكره وتقديره للمحافظ على جهوده الميدانية ودعمه الدائم للمنظومة الصحية، مشيداً بالدور الحيوي للأطقم الطبية والتمريض في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، ومؤكداً على أن القيادة السياسية تولي اهتماماً بالغاً بقطاع الصحة من خلال رفع كفاءة البنية التحتية الصحية وتطويرها لتواكب التطور في أداء الخدمة الصحية.

جولة وزير الصحة في محافظة المنوفية

ومن المقرر أن تشمل الجولة تفقد مستشفى الهلال للتأمين الصحي، والمستشفى التعليمي بشبين الكوم، ووضع حجر أساس مركز أورام منوف، وتفقد أعمال تطوير المركز الطبي بقرية شما ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، فضلاً عن أعمال التطوير بمستشفيات الباجور التخصصي ومنوف وحميات منوف ومستشفيات سرس الليان وأشمون العام وحميات أشمون.