وفد أردني يزور مستشفيات الصحة النفسية للاطلاع على خدمات علاج الإدمان

استقبلت وزارة الصحة والسكان، وفدا من المملكة الأردنية الهاشمية، لزيارة مستشفيات الأمانة العامة للصحة والنفسية وعلاج الإدمان، وذلك بالتعاون مع مجموعة «بمبيدو»، المعنية بمكافحة الإدمان في أوروبا.

عرض النموذج المصري لعلاج إدمان المراهقين

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الزيارة تهدف إلى عرض النموذج المصري لعلاج إدمان المراهقين، والتعرف على بروتوكول علاج إدمان المراهقين والخدمات المقدمة لهم ولذويهم في مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان.

الزيارة استمرت لمدة 5 أيام

ومن جانبها، أشارت الدكتورة منن عبدالمقصود، أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إلى أن الزيارة استمرت لمدة 5 أيام، بحضور 5 من المشاركين الأردنيين العامليين في مجال مكافحة الإدمان بالأردن.

برنامج مجتمعي لرعاية مستخدمي المواد المخدرة

وأشادت «منن» بدور مجموعة بمبيدو في دعم خدمات علاج الإدمان بمصر، في عدة مشروعات هامة خلال الأعوام السابقة، ومنها تنفيذ برنامج علاجي لمرضى التشخيص المزدوج، وتنفيذ برنامج مجتمعي لرعاية مستخدمي المواد المخدرة، وتطوير نموذج تدريبي لعلاج الإدمان، وتطوير الخطة الاستراتيجية لعلاج الإدمان وإدارة الأزمات 2022-2026.

تقدم الوزارة كل أوجه الدعم لتطوير خدمات هذا القطاع

وأكدت الدكتورة منن عبدالمقصود، أن وزارة الصحة استطاعت أن تقوم بدورها وتقدم خدماتها بشكل أثبت أهمية قطاع الصحة النفسية وضرورة الاهتمام به، حيث تقدم الوزارة كل أوجه الدعم لتطوير خدمات هذا القطاع.